3 ka hepe sa police stations sa Cebu City, gipangbalhin

Nihimo og minor revamp ang Cebu City Police Office (CCPO) sa tulo ka dagkong police stations aron paghatag og higayon sa mga opisyal sa kapulisan nga mosaka ang posisyon ug ranggo.
Girelibuhan sa katungdanan isip hepe sa Mabolo Police Station si Police Major Eric Gingoyon ug ang nihulip kaniya isip Officer-in-Charge mao si Police Major Thom Ed Taghoy, ang kanhi hepe sa Carbon Police Station.
Si Gingoyon kasamtangang gidestino sa CCPO headquarters samtang gikatakdang ibutang sa laing yunit alang sa iyang career enhancement.
Samtang ang gipili nga mahimong bag-ong hepe sa Carbon Police Station mao si Police Captain Venstine Bontilao, ang kanhi station commander sa Guadalupe Police Station. Ang nihulip sa dapit ni Bontilao mao ang iyang deputy nga si Police Captain Gabriel Mota.
Gipahigayon ang turnover of office ceremony sa conference room sa CCPO headquarters nga gipangulohan sa hepe sa maong buhatan nga si Police Colonel George Ylanan.
Matod ni Ylanan, ang pagrelibo kang Gingoyon gihimo aron makahupot siya og staff position nga gikinahanglan aron mosaka ang ranggo niini gikan sa Police Major ngadto sa pagka-Police Lieutenant Colonel.
Giklaro sab sa hepe nga natagbaw siya sa performance ni Gingoyon sulod sa usa ka tuig nga pagdumala sa Mabolo Police Station tungod sa daghan niining accomplishments.
“Ang uban dugay na sa ilang position so kinahanglan na nga ituyok and some has to go up, si Major Gingoyon has to occupy a staff position here in Cebu City Police Office in order for him to be promoted to Lieutenant Colonel,” matod ni Ylanan.
Gipasalamatan ni Ylanan ang iyang tulo ka station commanders nga nakahimo og maayong trabaho sa ilang gibiyaan nga police station ug siya masaligon nga sa bag-o niining tahas ilang makab-ot ang ilang tinguha.
Mando niya sa tulo ka police officials nga ipatigbabaw ang mithi sa disiplina ug professionalism sa trabaho isip usa ka tinugyanan sa balaod. / AYB