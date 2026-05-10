3 ka high-value target sikop sa buy-bust sa Cebu City, Mandaue

Dul-an sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa kapulisan atol sa managlahing anti-illegal drug operation sa dakbayan sa Sugbo ug Mandaue sa Sabado, Mayo 9, 2026 nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka tawo.
Unang nadakpan sa alas 11:35 sa buntag si alyas Negro, 40, taga Jumalon Street, Barangay Basak Pardo, dakbayan sa Sugbo.
Nasakmit gikan kaniya ang duha ka dagkong putos sa shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay estimated average market value nga P374,000, usa ka kalibre 45 nga armas nga dunay tulo ka bala, usa ka cellphone ug buy-bust money.
Pagka alas 3:25 sa hapon, laing anti-illegal drug operation gilusad sa PDEA Mandaue uban sa Station 3 sa Mandaue City Police Office didto sa Sityo Homeowners, Barangay Tipolo, nga miresulta sa pagkasikop sa managsuon nga silang alyas Fermin, 29, ug alyas Billy, 34, pulos molupyo sa maong lugar.
Nakuha sa mga operatiba ang pito ka putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 60 gramos nga dunay balor nga P408,000, buy-bust money ug drug paraphernalia.
Ang mga suspetsado kasamtangang gibalhog sa selda sa PDEA 7 ug mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). / AYB