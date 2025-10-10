3 ka illegal gunmaker sa Danao napuhag

Tulo ka mga tiggama og mga paltik nga armas sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Danao ang gironda sa Danao City Police Station alas 5:45 sa hapon ug alas 7:10 sa gabii sa Miyerkules, Octobre 8, 2025.
Unang nadakpan ang usa ka 55 anyos nga lalaki didto sa Sityo Taboc, Barangay Guinacot nga giila sa alyas nga si Jimmy.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka unit sa KG9 Submachine Gun, duha ka kalibre. 45 nga pistola, tulo ka magazines sa KG9 ug duha ka magazine sa 45 ug mga gamit sa pag himo niini.
Pagka alas 7:10 sa gabii ila usab nga nadakpan ang duha ka lalaki nga silang alyas Roger, 57, ug Joe, 46, sa Sityo Colo, Barangay Cahumayan sa maong siyudad.
Nasakmit gikan kanila ang duha ka kalibre 38 nga revolver, tulo ka wala mahuman nga kalibre. 45 nga pistola ug mga gamit sa paghimo sa maong mga armas.
Ang mga personnel sa Danao City Police Station sa pagpangulo sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Henrix Bancoleta nakadawat og impormasyon gikan sa concern citizen labot sa padayon nga paggama og ilegal nga armas sa maong mga dapit.
Tungod niini ila dayon nga gilusad ang operation nga niresulta sa ilang pagka sikop ug kasamtangan nga gikustodiya sa custodial facility sa Danao.
Ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo, Police Colonel Abubakar Mangelen Jr nihulagway nga usa ka dakong kalampusan ang pagkasikop sa mga manghimoay og armas sa Danao.
Mag- atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga suspek.
Gidayeg ni Mangelen ang Danao PNP lakip na ang komunidad sa maong siyudad nga nihatag dayon og impormasyon nga maoy hinungdan sa malampuson nga operation.
“This is what disciplined and modern policing looks like, swift, decisive, and anchored on community trust. By removing illegal firearms from circulation, we prevent crimes before they happen and keep Cebu’s communities safe,” matod ni Mangelen.
Tinguha sa kapulisan nga magpabilin nga malinawon, mahatagan og siguridad ang katawhan ug mobalik ang pagsalig sa publiko sa kapulisan nga maoy malig-on nga pundasyon alang sa malambuon nga panerbisyo sa lalawigan. / AYB