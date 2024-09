3 ka Indonesian nat’l subayon bahin sa Pogo

Ipasusi sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas sa Bureau of Immigration (BI) ug embahada bahin sa pagkatawo sa tulo ka Indonesian nationals nga ilang passport nakit-an sulod sa usa sa mga vault nga nakuha gikan sa Tourist Garden Hotel, Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Si Atty. Agustus Renan Oliva, pangulo sa NBI 7, nagkanayon nga ang maong passports, gipanag-iya sa tulo ka mga lalaki nga Indonesian nationals.

Gidugang ni Oliva nga ang tulo ka mga lalaki wala sa listahan sa mga nadakpan nga mga langyaw atol sa entrapment operation sa naasoy’ng hotel niadtong Agusto 30.

Hinungdan nga buot ni Oliva nga ipasusi ang mga background niini nga possibling anaa pa dinhi sa Sugbo.

“We are in the process of requesting the Bureau of Immigration to check as to their status as well as coordination with the Indonesian embassy,” matod ni Oliva, Septiyembre 27, 2024.

Si Oliva nagdumili una sa pagbutyag sa mga pangalan sa mga gipangita.

Kahinumdoman nga sa pasiunang pamahayag sa mga dinakpang langyaw, gibutyag niini nga atol sa ilang pag-abot sa nasud, gipanguha sa mga Philippine Offshore Gaming Operation (Pogo) employers ang ilang passports ug gihulga pa kini nga kinahanglang mobayad og 2,000 dolyares aron makuha pagbalik ang ilang dokumento.

Samtang ang 241 ka cellular phones nga nakuha usab sa usa sa vaults ang ipaubos sa dugang pagsusi.

Matod ni Atty. Wenceslao Galendez, special investigator sa kaso, nga dako ang ilang pagduda nga aduna pa’y mga sulod nga proceeds o kita ang maong cellphones.

“We believe the cellphones, they secure that cellphones inside the vault because it contains vital information not just information but it may contain proceeds of their illegal activities this in a form of an e-wallet or the local remittances that we have here in our country,” matod ni Galendez sa Septiyembre 27, 2024.

Dugang ni Galendez nga migamit og “layering” system ang mga illegalista aron dili masuta ang tinuod nga tinubdan sa kalihukan.

“It’s like when they scam somebody they use that particular device and that particular device when the money is transferred there they will harvest it to another device. So, from one account they transfer it to another account,” dugang niya.

Aron masuta ang dugang impormasyon sa mga ebidensya, gipaabot sa buhatan ang warrant of disclosure aron masugdan ang pag abli sa cellphones.

Nakig-alayon usab sila sa mga remittance center nga possibling makatabang sa pagtakdo sa mga numero nga gigamit sa maong cellphones alang sa mga money transactions. /ANV