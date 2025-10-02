3 ka JO sa city hospital sa Lapu gitaktak, ‘adik’

Gipangtaktak ang tulo ka job order (JO) nga empleyado sa Lapu-Lapu City Hospital human nag-positibo sa ilegal nga druga atol sa surprise drug test.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nitug-an sa mga tigbalita niadtong Martes, Setyembre 30, 2025, nga si City Hospital Administrator Lynart Omnes opisyal nang nipagawas sa mga termination order alang sa tulo nga nalambigit.
Ang termination sa tulo giisyu sa Septiyembre 29.
Niadtong Setyembre 17, ang SunStar Cebu ni-report nga kapin sa 150 ka personnel sa City District Hospital ang gipaubos sa random drug testing atol sa usa ka general assembly nga gihimo sa ikatulong semana sa Septiyembre.
Sa 156 ka empleyado nga gi-test, tulo ka lalaki nga staff sa ospital ang nag-positibo sa unang hugna sa drug screening.
Ang mga regular nga empleyado aduna’y katungod sa due process human sa usa ka confirmatory test ug ang mga JO worker mahimong tangtangon dayon.
Ang resulta sa confirmatory test alang sa regular nga empleyado gikan sa City Treasurer’s Office nga nag-positibo sa druga sa unang semana sa Septiyembre, gilauman nga ipagawas sulod niining semanaha.
Gipahinumdoman ni Chan ang tanang empleyado sa gobiyerno nga ang random drug testing regular nga gihimo.
Giawhag niya ang tanan nga hunongon ang bisan unsang pagkalambigit sa ilegal nga druga tungod kay makadaot kini sa indibidwal ug sa kalidad sa serbisyo.
“Ang siyudad dili magduha-duha sa pag-terminate niadtong makit-an nga nagpositibo,” matod ni Chan. / DPC