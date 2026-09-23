3 ka kaso gisang-at batok sa SUV driver

Hingpit na nga napasakaan og tulo ka kaso sa piskalya ang drayber sa Toyota Fortuner nga nidaro sa usa ka babaye nga nakabsan sa kinabuhi ug pagkaangol sa iyang bana nga American national sa General Maxilom Avenue, Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa kaadlawon, Septiyembre 21, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, ang mga kaso nga gipasaka batok sa drayber nga si Ralph Antony Go mao ang Reckless Imprudence
Resulting in Homicide, may kalabutan sa kamatayon ni Criza Jean Concha Livingstone, 27, ug Reckless Imprudence Resulting in Physical Injuries, sa pagkasamad sa iyang bana nga si John Charles Livingstone, 56, American national.
Gipasaka ang maong mga kaso human sa proceedings nga gihimo gikan ala 1 hangtod alas 3 sa hapon niadtong Martes, Septiyembre 22, 2026.
Samtang alas 5 sa hapon niadtong Lunes, Septiyembre 21, 2026, gihimo ang online inquest proceedings batok kang Go may kalabutan sa kaso’ng paglapas sa Republic Act 10586, o “Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013,” ug Abandonment.
Matod ni Medil, nagpaabot na lamang ang TEU sa information alang sa maong mga kaso.
Gawas sa mga kasong kriminal, mag-atubang sab si Go og administratibong kaso sa Land Transportation Office (LTO) 7, lakip ang pagpa-revoke sa iyang driver’s license ug pagpaalerto sa plate number sa iyang sakyanan.
Samtang, padayon nga gibutang sa temporary custodial facility sa TEU si Go ug giasikaso ang piyansa alang sa iyang mga kaso.