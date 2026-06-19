3 ka ‘kawatan’ nga nadakpan sa managlahing operasyon sa Cebu City, nag-abot sa prisohan

Nag-abot sa selda sa Abellana Police Station ang tulo ka mga lalaki nga giingong mga kawatan human nangadakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan niadtong Hunyo 16, 17, ug 19.
Unang nadakpan niadtong Hunyo 16 ang usa ka mamasurahay nga giila lang sa alyas “Anthony,” taga Barangay Buhisan. Si Anthony gitudlong nangawat og solar light gikan sa usa ka hotel sa N. Escario Street, Dakbayan sa Sugbo.
Matud sa suspek, naagian ra niya ang maong suga samtang namasura ug iyaha kining gikuha sa pagtuo nga guba na ug dili na magamit. Giangkon niini nga iyang gipatimbang ang suga sa kantidad nga P200 ug gipalit og pagkaon.
Pagka Hunyo 17, nasikop pinaagi sa citizen’s arrest si alyas “Owen,” 26 anyos, human kini misulay og dagan.
Si Owen giingong nangawat og usa ka galon nga Zonrox ug mga pintal sa usa gihapon ka hotel sa Barangay Kamputhaw sa maong dakbayan. Gidudahan sa mga awtoridad nga ibaligya sa suspek ang mga kinawat aron isuporta sa iyang bisyo.
Ang katapusang nadakpan mao si alyas “Dave,” 38 anyos, kinsa nasakpan pasado alas 4:00 sa kadlawon niadtong Hunyo 19 diha sa waiting area sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Base sa imbestigasyon, natulog ang biktima nga babaye ug gisulod ang iyang selpon sa iyang sling bag nga gibutang ra sa iyang tapad. Nakamata ang biktima sa kasikas ug namatngonan niya nga giukay ang iyang bag. Sa iyang pagtan-aw, gigunitan na sa suspek ang iyang selpon hinungdan nga dali siyang nangayo og tabang sa mga gwardiya.
Matud ni Dave, nabuhat lang niya kadto kay nagplano siyang ibaligya ang selpon aron ipalit og pagkaon tungod sa grabeng kagutom, ilabi na nga wala na siya mouli sa ilaha human siya gibiyaan sa iyang asawa.
Daku ang iyang pagmahay ug matud pa andam niyang serbisyohan ang iyang salaod sa prisohan.
Mag-atubang og managlahing kasong pagpangawat ang tulo ka mga suspek nga sa pagkakaron nagtingkagol na sa Abellana Police Station. /JDG