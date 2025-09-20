3 ka kawatan og manok sakpan sa tag-iya, nagukdan

Tulo ka gipasanginlang kawatan og manok igtatari nadakpan atol sa ginukdanay alas 3:00 sa kaadlawon, Sabado, Septiyembre 20, 2025 sa Barangay West Poblacion, Dakbayan sa Naga.
Ang mga dinakpan sila si Renz, 26, taga Purok 3, Upper Linao, Lungsod sa Minglanilla; usa ka minor ug si alyas Roroy, 20, taga Purok Okra 2, Barangay West Poblacion, Dakbayan sa Naga, ang gidala Naga City Police Station ug gi-andam ang kasong pagpangawat.
Ang tag-iya sa manok nga si Rodelio Labrador Mahinay, 48, taga Purok Kapanang, Barangay Naalad ang nidakop sa maong mga suspek.
Sa imbestigayon ni Police Master Sgt. Aristeo Tampus, sa Naga City Police ang biktima nibutyag nga nakit-an niya ang usa ka suspek nga minor de edad naglakaw nagbitbit sa iyang duha hiniktang manok.
Ang minor nga nakabantay sa tag-iya nikaratel sa pagdagan paingon sa kauban nga nagpaabot nagsakay sa motorsiklo.
Nahitabo ang ginukdanay ug sa pag-abot sa nahisgutang lugar gipasa ang manok sa nagpaabot nga laing kauban.
Ang biktima nakapangayog panabang sa mga estambay hinungdan nga na-corner ug nangadakpan. / GPL