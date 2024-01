3 ka kilo sa shabu nasakmit

Nasakmit sa Mandaue City Police Office (MCPO), uban sa Regional Intelligence Division ug Regional Drug Enforcement Unit (RDEU 7) ang tulo ka kilo nga shabu gikan sa usa ka ginang nga gi-buy bust sa Sabado sa kaadlawon, Enero 6.

Apan sa sinugdan wa magtuo ang kapulisan nga moabot og tulo kapin ka kilo ang ilang masakmit gikan sa suspetsadong high value individual nga si Marichu Oyon-Oyon Añora, alyas Chu, hamtong, dalaga, taga Brgy. Cabancalan, Mandaue City.

Ang nasakmit sa buy-bust nga gipahigayon dan M.L Quezon, Brgy. Casuntingan mokabat sa 3.050 kilo nga dunay street drug price nga P20.7 milyunes.

Ang operasyon giabagan usab sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7).

Sa usa ka press conference sa Sabado, si Police Lt. Col. Frank Rudolph Oriol, tigpamaba sa MCPO, niingon nga P1,000 nga balor lang unta ang paliton sa poseur-buyer gikan kang Chu, apan duna pa diay kini lain nga dala.

Didto sila nakugang sa kadaghang dala niini nga illegal drugs.

Matod ni Oriol nga nagtuo sila nga dunay mga kunsabo si Chu sa ilegal nga negusyo ug duna say lain pang transaksyon kay gamay ra ang ila untang paliton.

“She was not alone during our transaction. But it was only her who stepped out of the car and transacted with us the reason she got arrested,” matod niya.

Siya nipasabot nga ang modus karon sa mga durugista mao nga dunay tagsa-tagsa ka tahas ang matag nalambigit.

Nasayran nga ang suspek nag operate sa Minglanilla, Syudad sa Sugbo, Talisay ug Mandaue city.

Nasakmit usab nila ang dala niini nga cell phone nga hayan makagiya og maayo sa ilang imbestigasyon.

Nidugang si Oriol nga si Chu makabaligya og duha ngadto sa duha ka mga kilo matag buwan.

Sa ilang background checking, nasikop na kaniadto sa pagpamaligya og illegal drugs ang suspek apan nakagawas pinaagi sa plea bargain.

Ang suspek naa na karon sa Station 4 gitanggong ug pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.