3 ka lalaki nakuhaan og armas, drugas sa Bohol

Duha ka armas ug ilegal nga drugas nasakmit gikan sa tulo ka mga lalaki sa sulod sa balay niini sa Purok 2, Barangay Poblacion, Lungsod sa Panglao, Probinsiya sa Bohol human gi-serve ang search warrant sa kapulisan sa maong lungsod ala 1:30 sa hapon, Miyerkules, Pebrero 25, 2026.
Ang tulo ka mga suspek nga napusasan mao silang Mahmoud Abed El Raman Batrawi, 33, Mark Hames Patac Salpocial, 22, ug Rodel Quaco Batuli, 32, nga pulos residente sa maong lugar.
Nakuha gikan kang Batrawi ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay tulo ka bala ug usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 13 ka bala.
Lakip sa nasakmit ang duha ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11.22 grams nga dunay standard drug price nga 74,800.
Samtang nakuhaan sab og tag usa ka pakete sa shabu silang Salpocial ug Batuli nga mokantidad ang matag usa sa P34,000.
Kalapasan sa Section 11, Article II, Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ug Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) ang ilang ipasaka kang Batrawi, samtang silang Salpocial ug Batuli mao ang RA 9165. / AYB