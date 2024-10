3 ka langyaw nalambigit sa Pogo naa pa sa nasod

Gikompirmar sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas nga anaa pa sa Pilipinas ang tulo ka mga Indonesian Nationals kansang passports nasakmit gikan sa vault sa giingong Philippine Offshore Gaming Operation (POGO) hub sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Kini maoy gibutyag ni Atty. Renan Agustus Oliva, hepe sa NBI Central Visayas atol press conference, Martes, Oktubre 29, 2024.

Si Olive nagkanayon nga mikompirmar ang Bureau of Immigration (BI) nga nakita pa sa database niini ang mga pangan sa tulo ka Indonesian nationals.

Ang maong mga langyaw giila nga sila si: Ahmad Nuzulun Nur Rohim, 35; Robinson, 37; ug Fahmi, 33.

Base sa record sa BI, walay natala nga departure o pagbiya sa nasod sa maong mga langyaw sukad sa uwahing pag-abot niini sa nasod niadtong Marso, Abril ug Mayo ning tuiga.

“As shown in the records from the Immigration, they do not have a departure record meaning they are still in the country,” matod ni Oliva.

Hinungdan nga dako ang pagtuo ni Oliva nga posible nga ang tulo maoy nagpadayon pag-operate sa ilegal nga kalihukan sa mga lugar sa nasod.

“There is a possibility that these three Indonesians that we are looking for are still working in another POGO establishment or scam hub not necessarily in our area but in other parts of our country,” dugang ni Oliva.

Subay niini, nakig-alayon ang NBI sa uban pang travel agencies sa gobiyerno aron masuta ang uban pang mga lugar nga gibiyahian sa mga langyaw.

Nanawagan usab ang NBI sa publiko nga isumbong sa buhatan kon dunay mga makit-an nga mga langyaw nga susama og dagway o pangan sa naasoy.

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mihatag og tagal kutob Disyembre 31, 2024, nga puhagon ang mga Pogo hubs sa nasod.

Samtang ang mga langyaw nga mapakyas sa pagbiya sa Pilipinas sa naasoy nga deadline gikatakda nga mag-atubang og deportation proceedings ug babagan na kini pagsulod sa nasod. /