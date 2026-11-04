3 ka langyaw nga gituohang utok sa parcel scam, sikop

Gidakop sa mga awtoridad ang usa ka Chinese national ug duha ka Malaysian nga gituohang nagpadagan og internasyonal nga scam hub sa Pasay City, diin ang mga biktima mao ang mga langyaw.
Ang operasyon, nga gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), gihimo nunot sa impormasyon nga nadawat gikan sa mga kaubang ahensiya sa pagpatuman sa balaod gikan sa ubang mga nasod, ilabi na sa Malaysia, Indonesia ug Vietnam.
Tulo ka Indonesian national nga nakalingkawas gikan sa maong pasilidad ang nangayo sab og tabang sa kapulisan, nga maoy nagtukmod sa mga awtoridad sa pag-imbestigar sa operasyon.
Kapin sa 150 ka langyaw ang naluwas atol sa operasyon.
Matod ni Colonel John Guiagui, ang direktor sa CIDG-National Capital Region, ang pasilidad nagpadagan og “parcel scam” nga adunay upat ka hugna, nga nag-target sa mga biktima sa ubang mga nasod, ilabi na sa Vietnam ug Indonesia.
Ang modus magsugod pinaagi sa pagkontak sa mga scammer ngadto sa ilang mga target, diin magpakaaron-ingnon sila nga mga empleyado sa usa ka courier company ug moingon nga adunay parcel nga ihatod kanila.
Sunod, adunay laing motawag nga magpaila nga polis.
Moingon kini nga ang padala adunay sulod nga ilegal nga druga o uban pang kontrabando, ug hulgaon ang biktima nga imbestigahan nga mahimong moresulta sa pag-freeze o pagkumpiska sa ilang mga kabtangan. / TPM