3 ka LGUs sa Sugbo aduna nay disaster early warning system

Nakabaton og flood early warning system ang Dakbayan sa Mandaue ug mga lungsod sa Consolacion ug Liloan aron masubay sa tinuod nga oras ang pag-ulan ug pagsaka sa lebel sa tubig sa mga sapa ug mapasidan-an dayon ang mga residente panahon sa posibleng pagbaha.
Gipatuman ang proyekto pinaagi sa pakigtambayayong sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ug South Korea’s National Disaster Management Institute (NDMI).
Gipili ang tulo ka lugar tungod sa grabeng pagbaha nga ilang nasinati panahon sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 2025, diin nikalas kini og 143 ka kinabuhi sa Sugbo.
Ang sistema gibutang sa Butuanon River sa Mandaue, Cansaga River sa Consolacion ug Cotcot River sa Liloan.
Matod ni Pagasa Administrator Nathaniel Servando, dakong tabang ang proyekto sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan pinaagi sa tukmang pagpahimangno ug sayo nga pagpangandam sa mga komunidad.
Matod ni NDMI Senior Research Officer Chihun Lee, adunay mga siren ang sistema nga mopahimangno sa mga residente aron makabalhin sila sa luwas nga lugar panahon sa pagbaha.
Gilaraw sab ang pagpalapad sa proyekto gikan sa 2027 hangtod 2030 nga maglakip sa Dakbayan sa Sugbo, Talisay ug Carcar, ug mga lungsod sa Minglanilla, Barili, Balamban ug Pinamungajan.
Gikompirmar ni Pagasa Weather Services Hydro-Meteorology Division Chief Socrates Paat Jr. nga lima ka tuig ang proyekto nga gipundohan sa gobiyerno sa South Korea.
Matod ni Pagasa Visayas Chief Alfredo “Al” Quiblat Jr., lakip sa proyekto ang pagbansay sa mga kawani sa LGU aron maseguro ang hustong pagpadagan sa sistema ug paspas nga pagpahibawo sa mga residente.
Sa Liloan, matod ni Disaster Risk Reduction and Management Office head Hammurabi Bugtai, gibutang ang sistema sa Cotcot Bridge aron masubay ang level sa tubig sa suba.
Makita sab sa publiko ang real-time nga lebel sa tubig pinaagi sa social media page sa lungsod.
Gitataw ni Bugtai nga makatabang ang tukmang impormasyon aron makapangandam ug makabalhin dayon sa luwas nga lugar ang mga residente sa dili pa moabot ang baha. /