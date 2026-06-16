3 ka managlahi’ng sunog milamoy og 18 ka balay

Moabot sa 18 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw sa tulo ka sunog nga niigo sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes ug Martes, Hunyo 15-16, 2026 nga adunay danyos dul-an sa usa ka milyon ka pesos.
Unang alarma sa sunog alas 4:16 sa hapon sa Lunes, Hunyo 15, 2026 nga nahitabo sa Gacasan 2, Sityo Upper Camparang, Barangay Kalunasan.
Usa ka panimalay ang hingpit nga naugdaw nga gipanag-iya ni Jeremil Alarde nga adunay damage nga P150,000.
Pagka alas 7:05 sa gabii sa susamang adlaw laing sunog ang gitubag sa Cebu City Fire Station sa residential area sa Bugnay 2, Barangay Labangon.
Nagsugod ang sunog sa panimalay ni Jemma Calago nga dali nga nikatap sa mga silingan nga balay.
Moabot sa14 ka mga balay ang hingpit nga naugdaw samtang 4 ang partially burned.
Gibana-bana sa Bureau of Fire nga mokabat sa P210,000 ang danyos sa maong sunog samtang ang 14 ka pamilya nga naapektohan ang gipahimutang sa gym sa Labangon.
Sa laing sunog, nakugang ang mga residente sa Sityo Stacionan, Barangay Mabolo dihang nisilaob ang usa ka boarding house alas 4:29 sa kaadlawon, Martes, Hunyo 16, 2026. / AYB