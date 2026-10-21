3 ka managsuon ‘mitabang’ og kulata sa silingan, sikop

Nadangat sa tambalanan ang 36-anyos nga lalaki human gibunalan og tubo sa tulo ka managsuon nga iyang mga silingan sa Purok Mahogany, Barangay Uling, Dakbayan sa Naga niadtong hapon sa Lunes, Oktubre 19, 2026.
Gikustodiya sa Naga Police Station ang tulo ka magsuon nga nag-edad og 32, 26 ug 24 anyos, samtang giandam ang tukmang kaso batok kanila.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, gipasanginlan sa mga suspek ang biktima nga maoy nagputol sa water hose sa ilang pamilya.
Sa dihang gisukmatan ang biktima, hugtanon kini’ng nihimakak hangtod nga nisangpot sa panaglalis ug giingo’ng gitabanga’g kulata ingon man gibunalan og tubo sa mga suspek. / GPL