3 ka managsuon napaso sa pag-ulbo sa sunog

Tulo ka menor de edad nga magsuon ang nakaangkon og mga paso sa lawas human niulbo ang sunog sa Sityo Mahayahay, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, niadtong alas 11:43 sa gabii, Martes, Marso 17, 2026.
Giila ang mga biktima nga sila si Russel, 17; Ransel, 15; ug Robby Matugas, 14.
Ang managsuon nakaangkon og first-degree burns sa nagkadaiyang bahin sa ilang lawas apan anaa na karon sa luwas nga kahimtang.
Mga paso sa nawong ug mga bukton ang naangkon sa mga biktima.
Sumala sa imbestigador sa Bureau of Fire Protection (BFP), gituohang nangatulog na ang mga biktima sa dihang niulbo ang kalayo. Niadtong higayona, wala sa panimalay ang ilang inahan tungod kay nagtrabaho kini isip usa ka gasoline girl.
“Minor injuries lang. Gabii man nahitabo, posible nangatug na ang mga bata kay ang ginikanan wala man diha tungod sa trabaho,” matod sa BFP investigator.
Naisa sa first alarm ang maong sunog tungod kay gawas nga sudlunon ang dapit, nahimutang pa kini sa bakilid nga bahin.
Nakontrolar ang kayo pagkaalas 12:00 sa tungang gabii ug hingpit nga napawong human ang 10 minutos.
Base sa imbestigasyon, nagsugod ang kayo sa balay sa usa ka “Rosa” nga ginama sa light materials, hinungdan nga daling nikatap ang kayo sa tapad nga balay.
Duha ka balay ang apektado, usa ang naugdaw, ug usa ang partially burned.
Duha ka pamilya o unom ka indibidwal ang apektado sa sunog nga dunay danyos nga gibanabana nga moabot sa P24,000.
Kasamtangan nga gipahimutang ang mga biktima sa barangay hall. / JDG