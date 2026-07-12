3 ka managsuon patay human nakuryentehan samtang nagluwasay

Namatay ang tulo ka managsuon human nakuryentehan samtang naningkamot sa pagluwas sa usag-usa sa ilang apartment sa Barangay Pinyahan niadtong Biyernes sa gabii, Hulyo 10, 2026.
Ang mga biktima, nga nag-edad og 19, 15, ug 12, gidali pagdala sa duol nga tambalanan human sa hitabo apan gideklarar nga patay na.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, nahitabo ang trahedya mga alas 6 sa gabii dihang ang usa sa mga managsuon nagbulkas sa mga senina nga gibitay sa sampayan sa gawas sa ilang apartment.
Nagtuo ang mga awtoridad nga aksidenteng nakahikap ang biktima sa metal nga sampayan sa senina hinungdan nga nakuryentehan og nangayo og tabang. Sa pagkadungog niini, ang 19-anyos nga igsuon daling midagan sa dapit aron motabang, gisundan kini sa 12-anyos.
Hinuon, silang duha nakuryentehan usab human makahikap sa samang dapit nga naay kuryente.
Ang ikaupat nga igsuon, ang kamanghuran sa pamilya, misulay usab unta sa pagtabang apan mihunong human mibati og kuryente dihang nakahikap sa duol nga bintana.
Sa pagkaamgo sa peligro, ang bata inay mikanaog na lang paubos aron mangayo og tabang sa mga silingan.
Ang mga responder gikan sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office miabot dayon ug gidala ang tulo ka biktima sa tambalanan. Bisan pa sa mga paningkamot sa pagluwas, ang tulo gideklarar nga patay na.
Ang inisyal nga nakaplagan sa Manila Electric Company (Meralco) nagpakita nga ang circuit breaker nga konektado sa air-conditioning unit sa apartment morag grounded, nga nagpataas sa posibilidad sa usa ka electrical fault sulod sa wiring system sa building.
Padayon pa nga gisusi sa mga imbestigador ang lugar sa nahitaboan aron masuta ang eksaktong hinungdan sa insidente, lakip na kung ang depektoso nga mga wiring o ang metal nga sampayan ang hinungdan sa maong trahedya. / TPM/SunStar Philippines