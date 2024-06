3 ka mga balay patigayon hayan sirhan sa Siyudad

Tulo ka komersyal nga mga establisemento sa Estero de Parian sa Dakbayan sa Sugbo posibleng sirad-an tungod sa kapakyas sa pagtuman sa easement zone sa mga tampi sa sapa ug kabaybayunan.

Si Task Force Gubat sa Baha Chief Implementer Melquiades Feliciano nagkanayon sa interbyu sa “Beyond the Headlines,” online ug news commentary program sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Hunyo 14, 2024, nga kini nga mga establisemento gitambagan ug gipahimangnoan nga boluntaryong molimpyo sa tibuok o usa ka bahin sa ilang istruktura nga nakalapas sa three-meter easement zone sa may Estero de Parian.

Matod niya napakyas ang maong mga establisemento sa pakig-coordinate sa task force.

“Ang tulo niini, ang Hope Realty, D’Lucky Motor Parts, ug 138 Multiple Rental Space... kani tulo, ang Task Force Gubat sa Baha mopagawas og closure order sa ilahang operation, ” matod ni Feliciano.

Matod niya nga 19 sa 53 ka mga istruktura, nga gilangkuban sa mixed commercial ug residential properties sa daplin sa Estero de Parian, malampusong nalimpyuhan.

Sa 19 ka mga istruktura, si Feliciano niingon nga 12 ka mga establisemento ang boluntaryong ninggguba sa ilang mga istruktura, samtang pito ang giabagan sa City Government.

Sa pagkakaron adunay lima ka mga establisemento nga adunay nagpadayon nga clearing operation, dugang niya.

“Ang 25 ana kay nag-communicate na, nag-collaborate na and they are willing to clear their respective three-meter easement zones,” matod ni Feliciano.

Matod niya nga ang Estero de Parian adunay gibana-bana nga 1.3 kilometros sa Barangay Parian, San Roque, Tejero ug Tinago.

“Kaning clearing of easement kay dako ni og tabang kay ma-restore ang riverbanks, ma-improve ang riverbanks and at the same time... it will prevent the throwing of waste, including human waste and ang importante ang water waste ,” matod ni Feliciano.

Sa residential structures nga kasagaran gilangkuban sa Informal Settler Families (ISFs), si Feliciano niingon nga gipadali sa City Government ang proseso sa pagbalhin sa 104 ka ISFs gikan sa Estero de Parian.

Dugang pa niya nga ang City Government nibalhin na og 13 ka ISFs ngadto sa permanent relocation site sa Barangay Quiot Pardo.

Matod ni Feliciano nga sa 91 ka nahabiling ISFs, usa na lang ang nagdumili nga ibalhin sa temporaryong pasilidad sa pabalay nga gi-facilitate sa Kagamhanan sa Dakbayan.

Sa laing bahin, si Feliciano miingon nga ang task force, uban sa koordinasyon sa ubang mga departamento, nipakusog sa pagpugong sa baha, naglakip sa desilting ug declogging nga mga lakang.

Ang declogging mao ang proseso sa pagtangtang sa nagtipun-og nga hugaw ug solid waste sulod sa drainage pipes ug culverts daplin sa mga karsada, matod ni Feliciano.

Makatabang kini nga maminusan ang pagbaha sa kadalanan, tungod kay gitugotan niini ang sayon nga pag-agos sa tubig padulong sa paggawas o paubos sa mga suba, sapa, ug dagat sa panahon sa kusog nga ulan imbes nga moawas sa karsada, kadalanan, establisemento, ug mga lugar nga gipuy-an, dugang niya./ EHP