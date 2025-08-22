3 ka mga bata nangaligo sa Butuanon river bisan baha

TALIWA sa mga pasidaan sa kapeligro, tulo ka mga bata ang nakit-an nga nangaligo bisan nagbaha sa Butuanon river, duol sa Tulay sa Cambogaong, niadtong Huwebes, Agusto 21, 2025.
Bisan pa sa balik-balik nga pasidaan sa mga awtoridad ug mga residente, wala gihapon sila magpakabana sa kakuyaw sa pagpangaligo sa sapa samtang nagpadayon ang uwan.
Matod sa mga nakakita, na-ning-kamot na ang mga nagpakabana nga lumolupyo nga pahaw-ason sa sapa ang mga bata, apan wa gyud ma-minaw.
Ang kusog ug paspas nga sulog sa tubig tungod sa pag-uwan, maoy nakahatag og peligro sa sapa nga posibleng makapalumos sa mga bata.
Dali nga niresponde ang mga awtoridad human makadawat sa report.
Sumala ni Atty. Sally Gonzalo nga daling napahibalo sa sitwasyon, ang kaluwasan sa mga bata nga nangaligo maoy labing mahinungdanon hinungdan nga gipadad-an og responders.
“It is prohibited. It was dangerous. We immediately instructed the Command Center and the City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) when we saw it in the QRT Group Chat to send responders to warn them.
“We also contacted the barangay officials and concerned parents. The same instructions were relayed to nearby barangays in case similar incidents occur,” matod ni Gonzalo sa interbyu. / ABC