Superbalita Cebu

3 ka mga binuhi’ng iro, patay sa sunog

3 ka mga binuhi’ng iro, patay sa sunog
Published on

Patay ang tulo ka iro human nanga-trap sa panimalay atol sa duha ka managlahing sunog nga niulbo sa Barangay Duljo Fatima ug Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo sa Miyerkules sa buntag, Oktubre 15, 2025.

Alas 6:00 pasado sa buntag unang niigo ang sunog sa B. Aranas Extension, Barangay Duljo Fatima.

Duha ka iro ang nakalas, brown, mix Labrador nga unom na ka tuig ug ang 4-anyos white bulldog/aspin nga gipanag-iya ni Dhave Claver, 39.

Matod ni Claver, naandan na niya nga ibilin ang mga iro tungod kay nagtrabaho siya, apan iyang giklaro nga wala niya kini higti ug makagawas-gawas ra.

Giingong gipagawas na unta sa iyang uyoan ang mga iro atol sa pag-ulbo sa sunog, apan nibalik sa sulod ug nisuk­sok, hinungdan nga nanga-trap.

Samtang ikaduhang sunog nahitabo alas 9:00 pasado sa buntag sa Sityo Nalsubi, Barangay Labangon.

Patay nga nakuha ang laing binuhi nga iro ang usa ka tuig nga Corgi breed nga gipanag-iya ni Lyka Mae Cezar, 17.

Sumala ni Cezar, naatlan ang iyang iro sa ikaduhang andana ug giingong na-trap kini.

Naluwas hinuon sa iyang mga igsuon ang ilang Husky nga naa sa silong niadtong higayona ug luwas ra ang kahimtang. / JDG

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph