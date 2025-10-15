3 ka mga binuhi’ng iro, patay sa sunog

Patay ang tulo ka iro human nanga-trap sa panimalay atol sa duha ka managlahing sunog nga niulbo sa Barangay Duljo Fatima ug Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo sa Miyerkules sa buntag, Oktubre 15, 2025.
Alas 6:00 pasado sa buntag unang niigo ang sunog sa B. Aranas Extension, Barangay Duljo Fatima.
Duha ka iro ang nakalas, brown, mix Labrador nga unom na ka tuig ug ang 4-anyos white bulldog/aspin nga gipanag-iya ni Dhave Claver, 39.
Matod ni Claver, naandan na niya nga ibilin ang mga iro tungod kay nagtrabaho siya, apan iyang giklaro nga wala niya kini higti ug makagawas-gawas ra.
Giingong gipagawas na unta sa iyang uyoan ang mga iro atol sa pag-ulbo sa sunog, apan nibalik sa sulod ug nisuksok, hinungdan nga nanga-trap.
Samtang ikaduhang sunog nahitabo alas 9:00 pasado sa buntag sa Sityo Nalsubi, Barangay Labangon.
Patay nga nakuha ang laing binuhi nga iro ang usa ka tuig nga Corgi breed nga gipanag-iya ni Lyka Mae Cezar, 17.
Sumala ni Cezar, naatlan ang iyang iro sa ikaduhang andana ug giingong na-trap kini.
Naluwas hinuon sa iyang mga igsuon ang ilang Husky nga naa sa silong niadtong higayona ug luwas ra ang kahimtang. / JDG