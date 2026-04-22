3 ka mga kawata’g water meter sa Liloan nadakpan

Tulo ka tawo ang nasikop sa Lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo, sa pasanginl nga nangawat og mga water meter sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).
Kini taliwala sa pagsaka sa kasong pagpangawat sa metrohan sa tubig sa tibuok Metro Cebu.
Giila sa kapulisan ang mga suspek nga sila si Raymond Gomez, Roel Monesteryo, ug Gerald Damiles.
Nadakpan sila niadtong Abril 11, 2026, sa Purok Proper 1, Barangay San Vicente, nga naatlan nga nagtangtang sa duha ka water meter sa MCWD.
Gawas sa kasong pagpangawat, mag-atubang usab si Damiles og reklamo tungod sa illegal possession of firearms human nakuha gikan kaniya ang usa ka .22 caliber revolver atol sa pagdakop.
Isip tag-iya sa mga kinawat nga metro, ang MCWD nipadayag sa ilang hugot nga baruganan batok sa kawat ug niingon nga mopasaka sila og legal nga aksyon batok sa mga dinakpan.
Nipasabot usab ang utility nga ang pagpangawat og metro makabalda sa serbisyo ug makahatag og peligro sa panglawas tungod sa posibleng kontaminasyon sa agianan sa tubig.
Base sa datos sa MCWD gikan sa Marso 1 hangtod 24, niabot na sa 141 ka insidente ang natala nga kaso sa kawat sa ilang metro. Ang Liloan ang adunay kinadaghanan nga insidente nga niabot og 84 ka kaso, gisundan sa Consolacion nga adunay 39.
Tungod niini, nanawagan ang MCWD og mas lig-on nga police visibility ug mas estrikto nga pagpatuman sa balaod batok sa mga kawatan ug sa mga mamalitay og metro.
Aron mapalig-on ang pagdakop sa mga sad-an, padayon nga nagtanyag ang MCWD og ganti.
Mohatag sila og P10,000 alang sa impormasyon nga moresulta sa pagkasikop sa mga kawatan og metro ug P25,000 sa motultol kinsa ang mamalit sa maong kinawat. Gipahinumdoman usab ang publiko nga ang mopalit og kinawat nga water meter mahimong mabilanggo ubos sa Anti-Fencing Law of 1979.
Sa mga biktima sa kawat, gitambagan ang mga kustomer sa pagkuha og police report nga naglakip sa account details ug impormasyon sa metro sa dili pa moadto sa buhatan sa MCWD alang sa replacement. / CAV