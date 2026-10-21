3 ka micro-scam hub sa Manila, gi-monitor

Gisubay sa mga awtoridad ang tulo ka aktibong “micro scam hub” sa Metro Manila nga namiktima kasagaran og mga senior citizen, matod ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Miyerkules, Oktubre 21, 2026.
Atol sa usa ka press conference, nisaad si Remulla nga palig-onon ang koordinasyon tali sa kapulisan, mga local government unit, ug mga nasod nga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) aron sulbaron kini nga mga scam hub.
Gihimo niya kini nga pahayag human sa mando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga tapuson na ang Philippine Offshore Gaming Operators (Pogos) ug uban pang ilegal nga kalihukan sulod sa teritoryo sa nasod.
“The new trend is they are micro hubs of 10 to 15 to 20 (individuals) who stay in a house. It’s not like before. Before what he had here the industry 5,000 people in one building, now they rent small houses,” matod ni Remulla.
Sumala ni Remulla nga gigamit sa mga awtoridad ang pagpaambit sa impormasyon, pag-monitor sa paggamit sa broadband, ug pagpaniid sa mga lihok sa mga kadudahan nga indibidwal aron masubay ang gituohang mga scam hub nga gidumala sa mga langyaw ug mga Pilipino.
Dugang niya nga naggamit sab sila og mga kanhi polis ug sundalo nga natangtang na sa serbisyo isip ilang mga kauban sa krimen.
Kini nga isyu usa sa mga gihisgutan atol sa ika-20 nga Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime sa Makati City, diin gihisgutan sa mga miyembrong nasod ang nagkadako nga hulga sa mga kriminal nga network nga naglihok tabok sa mga utlanan sa nasod.
Gihisgutan ni Remulla nga ang mga scam hub usa ka internasyonal nga problema, nga nitumaw sa tibuok Southeast Asia ug bisan sa Europe. /TPM / SunStar Philippines