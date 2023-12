3 ka modus bahin sa ‘karnap’ tutokan ni Parilla

Bag-o na ang regional chief sa Highway Patrol Group Regional Field Unit 7 (HPG 7) human hulipi sa katungdanan ang kanhi hepe niini nga si Police Colonel Neil Francia nga gibalhin sa HPG National Capital Region.

Iyang prayoridad mao ang pagkombati sa mga modus sa mga mangingilad nga mangkarnap og sakyanan nga iagi una og legal.

Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla pormal na nga nilingkod isip hepe sa HPG Central Visayas human nakadawat og order nga siya ang mangulo sa maong buhatan sugod sa Nobiyembre 30, 2023.

Si Parilla sakop sa Philippine National Police Academy Sinag Laya class of 2002 ug kanhi deputy city director for administration sa Cebu City Police Office apan nabalhin sa HPG sa kaulohan sa miaging tulo ka buwan.

Iyang tutukan ang niuso karon nga modus nga mao ang labas casa, rent tangay ug assume balance sa sakyanan.

Ang mga nalambigit niini naa na sa sulod sa car dealers ug mga banko.

Matod ni Parilla nga sa dihang nadestino siya sa kaulohan sa milabay nga mga buwan, iyang nahibaw-an nga miuso ang maong matang sa modus diin kasagaran sa mga biktima mga magtutudlo.

Iyang gipasabot nga gamiton sa mga kriminal ang ngalan sa mga magtutudlo ug bayran kini og P30,000.

Apan wala diay sila nasayod nga nakautang na sila sa banko og sakyanan nga bayran sulod sa lima ka tuig.

“Didto sa Region 3 ilang gigamit ang teachers. Ilahang gihaylo ang mga teachers nga gamiton lang ang ilang pangalan in exchange sa P30,000. So, naka loan ang mga teachers nya ang sakit pa gyud kay usa ka document sa teacher gi loan og duha or tulo ka banko..” butyag ni Parilla.

Sa 29 ka mga sakyanan nga na release sa Luzon, 17 niini gi loan sa mga maestra ug dunay duha ani ang naa sa Sugbo nga mao karon ang gipa monitor ni Parilla.

Mokabat sa 11 na ang nabawi sa kapulisan atol sa ilang sub-sub nga operation.

Dunay gi-monitor karon ang HPG 7 nga dakong sindikato sa Metro Manila nga mangawat og mga sakyanan ug nasuta sa ilang intelligence monitoring naabot na kini sa Sugbo.