3 ka ‘most wanted’ sa Rehiyon 7 nadakpan

Malampuson nga nasikop sa Police Regional Office (PRO) 7 ang tulo ka Regional Top Most Wanted Person niadtong Miyerkules, Disyembre 10, 2025, nga dunay managlahi nga warrant of arrest sa Central Visayas.
Ang mga akusado giila nga mga top 2 ug top 3 most wanted person nga nasikop pinaagi sa gilusad nga joint operation sa Provincial Mobile Force Company, Bohol Police Provincial Office, ug sa Calinan Police Station sa Davao City Police Office sa PRO 11 pinasikad sa warrant of arrest nga pulos pinetsahan niadtong Septiyembre 20, 2025.
Ang Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Branch 48 sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol niisyu og kamanduan sa mga awtoridad pagdakop sa usa ka wanted person sa sulod sa Davao City Jail sa Barangay Ma-a sa Davao. Ang duha ka akusado nag-atubang og kasong Syndicated Estafa nga walay gitugot nga piyansa ang korte.
Samtang ang Talisay City Police Station nakasikop sab og Top 5 Most Wanted Person sa Sityo Calachuchi Ibacan, Barangay Cansojong .
Dala sa kapulisan sa Talisay ang warrant of arrest nga giluwatan ni Presiding Judge Romeo Abello Reyes Jr. sa Family Court, 7th Judicial Region, Branch 7 sa five counts nga kasong Qualified Rape sa usa ka minor nga walay girekomandar nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan.
Ang mga akusado kasamtangan nga gipangkustodiya sa PNP ug gitakdang ipresentar sa korte nga maoy nag- isyu sa warrant of arrest.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa PRO 7 nipasidungog sa iyang mga sakop sa pasikop sa mga akusado. / AYB