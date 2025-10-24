3 ka most wanted sa Sugbo, sikop

Tulo ka most wanted person sa Probinsiya sa Sugbo ang nangadakpan sulod sa 48 oras nga managlahi nga anti-criminality operation.
Unang nadakpan mao si alyas Renato, usa ka cellphone technician ug residente sa Sityo Roxas South, Barangay Tabunok, Lungsod sa Tabuelan nga nabutang sa top 9 most wanted person sa Regional Level.
Siya gidakop pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa Dakbayan sa Toledo sa kasong rape pinaagi sa sexual assault.
Lakip sa nadakpan ang dugay na nga gipangita sa kapulisan atol sa gihimong Oplan Tracker sa Danao City Police Station nga si alyas Marvin nga taga Canamucan, lungsod sa Compostela.
Si Marvin nabutang sa top 3 most wanted person Provincial level human malutsan og warrant of arrest gikan sa korte sa kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) nga walay gitugot nga piyansa.
Ang ikatulo nga nadakpan mao si alyas Mark Angel Del Socorro, usa ka grade 11 student nga molupyo sa Barangay Manduang, Lungsod sa Minglanilla.
Si Mark nadakpan sa kapulisan sa Siyudad sa Naga subay sa warrant of arrest sa kasong pagpanglugos nga giisyu sa Family Court sa Dakbayan sa Naga nga walay piyansa.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office, nagkanayon nga ang pagkadakop sa tulo ka labing pinangita sa balaod naghatag og mensahe nga walay criminal nga padayon nga gawasnon sa balaod. / AYB