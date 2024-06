3 ka ‘notadong kawatan’, sikop

Giila sa kapulisan nga tulo ka mga notadong kawatan nga gikan sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental ang nadakpan sa Mamba­ling Police Station human maaktuhi nga nangawat sa usa ka grocery store nga nahimutang sa dan L. Gabuya eskina sa dan Col. Cabreros, Barangay Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo, ala 1:00 sa hapon, Miyerkules, Hunyo 26, 2024.

Ang mga suspetsado giila nga sila si Angel Ferrer Flo­rentino, 28; Netchel Andrade Hilado, 33; ug Raquel Billos Bejemeno, 53, pulos mga residente sa Silay City, Negros Occidental.

Gidala sila sa Mambaling Police Station sa tag-iya sa tindahan nga si Melodia Vergara, human masakpi nga nanguha’g grocery items sama sa shampoo, gatas, juice ug uban pa.

Atol sa gilusad nga follow up operation, nasakmit pa sa mga sakop sa Mambaling Police Station ang ubang mga butang nga gituohang kinawat sulod sa ilang boarding house sa Barangay Duljo Fatima sa dakbayan sa Sugbo.

Kini sama sa mga ready to wear (RTW) sama sa t-shirt, short pants, sapatos, sandals ug uban pa nga duna pay price tags.

Matod ni Vergara, niadtong Hunyo 15, 2024 natingala na lang ang iyang tindera nga nahawan naman ang iyang mga paninda sama sa gatas, kape, shampoo ug uban pa.

Tungod niini, gisusi nila ang ilang CCTV camera ug dinhi ilang nasuta nga nasudlan silag kawatan nga maoy respon­sabli sa pagkawagtang sa ilang mga baligya nga iyang gibana-bana nga moabot sa P15,000 ang nakuha.

Lima ka mga tawo ang ilang nakuha sa CCTV nga maoy nanguha sa ilang paninda nga wala moagi sa ilang cashier ug gibalik-balikan pa sila niini.

“Pag-view nako, nakita gyud nako lima sila nisud gikan sila sa barangay. Ang una nga nisud kay ang girl, nisunod ang kanang tambok, nisunod ang laki nya nagbilin sila daan og bag sa gawas, gawas ang laki sud sad ang daghang mga item. Usa ra man akong tindera, then sulod na sad ang tulo basta ubay-ubay gyud uy three times gyud uy,” matod ni Vergara.

Gumikan niini, gipanid-an na nila ang mga dagway sa maong mga suspetsado ug nabantayan sa tindera nga nibalik sila sa maong tindahan nga maoy hinungdan nga gialarma nila ang kapulisan.

Matod ni Police Major Efren Diaz Jr., hepe sa Mambaling Police Station, human nila madakpi ang tulo, ila kining girekisa ug sa paghiling sa bulsa ni Bejemeno, nakuhaan kinig duha ka putos sa gituohang shabu.

“Pagrekisa nato sa usa nila ka kauban, naay nakuha nga duwa ka sachet sa bulsa ani,” pagbutyag ni Diaz.

Dugang ni Diaz nga ilang gipaubos sa background investigation ug nasuta sa ilang system duna nay mga record sa pagpangawat ang tulo didto sa dakbayan sa Bacolod, Negros Occidental.

Nagtuo si Diaz nga naabot dinhi ang maong mga kawatan aron mangigo atol sa Palarong Pambansa sa unang semana sa Hulyo.

“Kining mga tawhana amo nang gitan-aw sa among system ilang beses na pala natong mga ito na nahuli. Naay possibility nga mangigo ni sa Palaro,” pagtuo ni Diaz.

Subay sa pagkasikop sa mga notadong kawatan, gidayeg sa Cebu City Police Office ang Mambaling Police Station pinaagi ni Police Colonel Ireneo Dalogdog.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration, dako ang ilang pagtuo nga kon wala pa kini madakpi, mamiktima kini sa mga delegado sa Palarong Pambansa.

Padayon ang ilang pag-moni­tor uban sa ilang counterpart nga mao ang intelligence unit sa Armed Forces of the Philippines sa posibling mga kauban pa niini nga gawasnon pa hangtod karon.

“This is a group and we are really anticipating this. That's why isa pud sa standing order sa atong city director nga bantayan gyud nato ni,” matod ni Rafter.

Kasong pagpangawat ug kalapasan sa Republic Act 9165, ang ipasaka sa Mamba­ling Police Station ug padayon ang ilang pagpangita sa laing duha pa ka mga kauban niini nga posibling mangigo pa og lain nga establisemento. / AYB