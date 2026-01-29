3 ka online seller gidakop sa NBI 7

Sikop sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang tulo ka mga lalaking online seller nga giingong ilegal nga namaligya og mga forest products sa dalana Tinaan-Sindulan, Dakbayan sa Naga sa Enero 28, 2026.
Ang mga dinakpan nailhan nga sila si Khy-Rhys Anton Gonzalez, Edsel Villamora Revillas, ug Tirso Arcabal Olivar nga pulos mga hingkod ang pangedaron ug molupyo sa Sugbo ug Surigao Del Sur.
Subay sa gihimong pakisusi sa NBI 7, nasayran nga naninda og ‘highly rare and endangered species’ sa iron wood o mas naila nga ‘Magkuno’ nga kahoy diha sa social media (Facebook Marketplace) si Gonzalez.
Kalapasan kini sa Sec. 77 sa Presidential Decree 705 o Unlawfal Posession of Forest Products.
Sa Enero 27, gi-contact ni Gonzales ang usa ka undercover agent nga adunay lima ka dagkong tinadtad nga iron wood nga adunay gitas-on na 716.66 Board Feet ug gikatakdang moabot sa Enero 28.
Ang baligya niini mokantidad og moabot sa P640,000.
Sa naasoy'ng adlaw, nakigkita si Gonzales sa buyer diin iyang gipakita ang mga kahoy nga gitaguan sa mga sako sa rice hull sulod sa usa ka truck nga gimaneho ni Olivar ug kauban niini nga si Revillas.
Inay mahalin ang maong kahoy, nabalhog na hinuon sa prisohan ang tulo ka mga lalaki human gisikop sa mga awtoridad.
Sa Enero 29, gihimo na ang Inquest Proceedings sa mga suspek sa Naga City Proescutor’s Office. / ANV