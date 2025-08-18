3 ka oras nga trapik nunot sa pagbaha

Naabtan og tulo ka oras ang mga pasahero ug motorista gikan sa southern Cebu sa ilang pagbiyahe gikan sa Lungsod sa Minglanilla hangtod sa Dakbayan sa Sugbo sa Lunes sa buntag, Agusto 18, 2025, gumikan sa baha nga mugna sa kusog nga uwan sa kaadlawon.
Matod sa usa ka reporter sa lokal nga estasyon sa radyo sa Dakbayan sa Sugbo nga nigikan siya sa Minglanilla sa alas 8 sa buntag ug niabot sa siyudad pagka alas 11 na.
Sa iyang Facebook post, si Veloso nagkanayon, “#Cebu: Easy to Love, hard to fight. Hehe 3 hours travel time.”
Laing pasahero nga nagsakay og van-for-hire gikan sa Moalboal naabtan og lima ka oras ang iyang pagbiyahe.
Ang maong pasahero nibiya sa Moalboal sa alas 5:30 sa buntag ug naabot sa Dakbayan sa Sugbo sa alas 11:30 sa buntag.
Sumala niya nga nagsugod ang traffic sa Minglanilla.
Bisan pa og niagi ang v-hire sa South Road Properties (SRP), apan wala kini makalingkawas sa grabe’ng traffic gumikan kay gibaha sab ang Cebu South Coastal Road nga habig sa Talisay City.
Tungod sa baha, gikansela ang klase sa Talisay City, Cebu City, ug Minglanilla.
Samtang, nanawagan si Cebu City Councilor Dave Tumulak sa mga opisyal sa barangay nga iaktibo ang ilang disaster response teams tungod kay padayon ang pagbaha sa pipila ka bahin sa siyudad, ilabi na duol sa mga sapa sa Bulacao ug Guadalupe.
Pulong ni Tumulak niadtong Lunes, Agusto 18, 2025, daghang dalan sa mga barangay ang naagian sa baha nga abot sa hawak ang giladmon. Daghang pamilya ang gibahaan ang mga balay, nawad-an og kita, ug nag-atubang og risgo sa panglawas.
Siya niingon nga ang problema sa baha sa siyudad duha ang hinungdan– ang pagpalambo sa kabukiran ug ang karaan'g drainage system.
“Kaniadto, wala kaayoy balay o development sa kabukiran. Karon, daghan na kaayo. Ang daan nga drainage dili na makasugakod sa dugang tubig,” asoy sa konsehal.
Gipasabot niya nga daghang flood-control projects sama sa pagbutang og saktong gidak-on sa drainage mains ang dili makairog tungod kay kinahanglan pa sa gobiyerno nga mopalit og pribadong yuta diin unta himuon ang mga bag-ong drainage canals.
Matod sa konsehal, ang drainage master plan sa Sugbo giandam kapin sa 10 ka tuig na ang nilabay ug dili na mohaom sa karon nga mga panginahanglan. /