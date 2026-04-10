3 ka Pinoy nga Obispo, gitudlo sa Vatican

Tulo ka Pilipinong obispo ang gitudlo sa Vatican aron mamahimong kabahin sa Dicastery for Communication, ang buhatan nga nagdumala sa tibuok network sa komunikasyon sa Holy See.
Sa usa ka pamahayag, gipahibalo sa Vatican ang pagtudlo ni Cardinal Luis Antonio Tagle, San Pablo (Laguna) Bishop Marcelino Antonio Maralit, ug Agaña (Guam) Archbishop Ryan Jimenez isip lakip sa 12 ka bag-ong miyembro sa Dicastery for Communication.
Sa pagkakaron, si Tagle nagsilbi nga pro-prefect sa Dicastery for Evangelization, ilabi na sa Section for First Evangelization and the New Particular Churches.
Si Maralit mao ang chairman sa Office of Social Communications sa Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC-OSC).
Samtang si Jimenez mao ang kasamtangang presidente sa Episcopal Conference of the Pacific (Cepac).
Ang Dicastery for Communication maoy responsable sa pag-coordinate ug paghiusa sa tanang operasyon sa media sa Holy See samtang nagrespeto gihapon sa ilang managlahing mga gimbuhaton.
Kini sab ang nagpalambo sa theological ug pastoral nga aspeto sa buluhaton sa Simbahan diha sa komunikasyon. /Anton Banal / SunStar Philippines