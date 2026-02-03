3 ka police directors gitauran og Medalya ng Kagalingan

Gipasigarbo sa Police Regional Office (PRO) 7 ang malampusong paghatag og hugot nga seguridad alang sa ASEAN Summit Tourism Forum 2026 nga gipahigayon sa Sugbo ug Bohol sa Enero 15 hangtod Pebrero 1, dungan sa kasaulogan sa Sinulog 2026.
Atol sa flag-raising ceremony niadtong Pebrero 2, gihatagan og pasidungog ni Police Brigadier General Redrico Maranan ang mga opisyal sa kapulisan tungod sa ilang epektibong pagpangulo ug pagmintinar sa kahapsay nga walay natala nga dautang insidente.
Gihatagan og Medalya ng Kagalingan sila si PCOL Abubakar Mangelen Jr. ang director sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), PCOL Agosto Daskeo kinsa director sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO), ug PCOL George Ylanan director sa Cebu City Police Office (CCPO).
Gisab-itan sab og Medalya ng Papuri si Ylanan tungod sa pagbabag sa ilegal nga rally sa SRP ug si PCOL Patricio Degay Jr. director sa Bohol Provincial Police Office (BPPO). / AYB