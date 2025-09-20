3 ka promodiser sa mall mikawat sa ilang baligya

Tulo ka tindero gipangsikop human nangawat og sapatos, tsinelas,ug mga assorted jersey alas 4:40 sa hapon sa dakong mall nga nahimutang sa SRP, Brgy., Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Usa ka Jasper L. Juntilla, hingkod ang panuigon representative sa maong tindahan maoy nagsilbing reklamante.
Nasikop sila si alyas Aljen, 25, sales representative, taga Sityo Sawsawan, Barangay San Roque, Talisay City, Lito, 26, sale representative taga Sityo Puntod, Alaska, Mambaling , Cebu City ug Mike, 26, taga Purok Sequa, Barangay Poblacion, Talisay City.
Ang mga dinakpan gipangtanggong sa Mambaling Police Station 11 sa Cebu City Police Office (CCPO) samtang gi-andam ang kasong Qualified Theft.
Ang mga dinakpan nagkunsabo sa ilang pagpangawat sa ilang display nga mga baligya.
Nasakpan sila sa akto sa guwardiya sa tindahan ug gidakop.
Narekuber sa posisyon sa mga dinakpan ang usa ka sapatos , usa ka tsinelas ug mga assorted jersey ang tanang mobalor og P4,201. / GPL