3 ka reservist sa 1901st Brigade gipasidunggan sa Kapitolyo

Tulo ka sakop sa 1901st Ready Reserve Infantry Brigade ang gipasidunggan sa Kagamhanang Probinsyal sa Sugbo atol sa usa ka seremonyas nga gipahigayon sa Capitol Social Hall niadtong Nobiyembre 3, 2026.
Gihatagan og pasidungog sila si MSgt. Tyrone Jude M. Mercader, MD; MSgt. Emmanduel L. Barcenas, MD; ug MSgt. Gene Anthony Jardin Valenzuela, RN, ni Governor Pamela Baricuatro.
Gihatagan sab og posthumous award si MSgt. Mercader kinsa namatay na, diin ang iyang pamilya maoy nidawat sa pasidungog alang kaniya.
Gitambungan ang maong kalihukan ni 1901st Ready Reserve Infantry Brigade Commander Brig. Gen. Erik Miguel R. Espina PA (Res) ug Brigade S1 Personnel Officer Lt. Col. Mario M. Montejo PA (Res).
Sa iyang paghisgot sa kasaysayan sa brigade, gitataw ni Montejo ang mga hinungdan sa pagtukod niini ug ang papel niini isip usa sa mga yunit ubos sa 7th Regional Community Defense Group (7RCDG), nga gipangulohan karon ni Col. Ricky N. Parcon INF (GSC) PA ug nakabase sa Camp Lapulapu, Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Sa iyang pamulong, gituki ni Espina ang papel sa mga reservist sa pagtabang sa nasod, ilabi na panahon sa mga kalamidad ug emerhensiya.
Matod pa niya, ang mga reservist motabang sa mga regular nga miyembro sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagtubag sa nagkalainlaing panginahanglan sa nasod.
Gihisgutan sab ni Governor Baricuatro ang kamahinungdanon sa mga reservist ug ang ilang papel sa pag-alagad sa nasod samtang gibalanse ang ilang mga responsibilidad sa pamilya ug kaugalingong panginabuhian.
Nitambong sab sa kalihukan si Lt. Commander Bobby Inoferio PCG (Res), usa sa mga instruktor ug mamumulong sa Military Courtesy and Discipline (MCD).
Gipakita sab sa seremonyas ang han-ay ug koordinadong lihok sa mga sakop sa Color Guard, ubos sa pagpangulo ni Sgt. Mark Pogoy PA (Res).
Gipakita sab sa maong kalihukan ang talento sa mga reservist pinaagi sa awit nga gipresentar nila Sgt. Mark Pogoy PA (Res) ug Cpl. Jean May Pogoy PA (Res).
Nahimong higayon ang seremonyas aron mailhan sa kagamhanang probinsyal ang mga kalihukan ug kontribusyon sa 1901st Ready Reserve Infantry Brigade.
Gipadayag sab sa brigade ang pagpahalipay sa mga nakadawat sa Meritorious Achievement Medal isip pag-ila sa ilang serbisyo ug mga nahimo. / TAMPO / Sinulat ni Sgt. Sansin G. Dio, CE-AO40109 PA (Res), S1 Admin NCO