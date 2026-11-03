3 ka sabongero nagsaulog og Kalagkalag sa prisohan

Tulo ka sabongero ang nadakpan sa kapulisan sa tigbakayan sa Sityo Regla, Barangay Salug, Lungsod sa Dalaguete, alas 11:55 sa buntag niadtong Nobiyembre 1, 2026.
Ang mga nadakpan giila lamang sa ilang alyas nga si Herminijildo, 57; Herly, 33; ug Ignacio, 79.
Base sa report, nakadawat og impormasyon ang intelligence operatives sa Dalaguete Police Station nga mokabat sa 40 ka tawo ang nagtigbakay sa maong lugar.
Pag-abot sa mga polis, nangikyas ang mga nanugal.
Apan nasikop ang tulo nga hinay managan.
Narekober gikan sa ilang posisyon ang tulo ka bihag nga manok, duha ka buhing manok nga pangsabong, unom ka buwang, mga gamit sa sugal ug P175 nga pusta, lakip ang nagkalainlaing sinsilyo.
Imbes nga makigsaulog sa Kalagkalag sa gawas, sa detention cell na hinuon sa kapulisan nagpalabay ang tulo ka sabongero. / GPL