3 ka sakop sa pamilya naugkat na

Naugkat na ang managtiayon ug ang kamaguwangan nilang anak kinsa naapil nga natabunan sa sulod sa ilang balay human sa nahitabong landslide sa Sityo Taguon, Barangay Sapangdaku, Siyudad sa Sugbo niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025, atol sa pag-igo ni Bagyong Tino.
Unang naugkat ang bana nga si Misael Llevado, 53, niadtong Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 5, 2025, ug sunod nga nakit-an mao ang kinamaguwangan nga anak nga si Laurence, 23.
Gahapon sa hapon, Nobiyembre 6, 2025, nakawtan ang ilang inahan nga si Alicia 47, ug padayon pa nga gikawot sa mga sakop sa Cebu City Fire Station, Bureau of Fire sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ug kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang kamanghuran nga si Kylle Andrey, 21.
Matod sa kabanay ni Alicia nga si Jay Pagan nga sa wala pa moigo si Bagyong Tino, giabisuhan na ang tanang pamilya nga namuyo sa maong lugar nga mobakwit na sa labing luwas nga dapit.
Apan giingong nibalik si Alicia sa sulod ug milabay ang 30 minutos, kalit lang nga nidahili ang yuta og nitabon sa balay sa pamilyang Llevado.
Kompiyansa ang maong pamilya matod ni Pagan tungod kay niadtong pag-igo sa Bagyong Odette, wala ra maunsa ang ilang balay.
“Naanad na man na sila kay pag Bagyong Odette wala man sila mopahawa, wala ra man naunsa ilang balay kay ang ilang gilikayan ang hangin, dili man sila maigo sa hangin," matod ni Pagan.
Nakita ni Pagan ang pagtabon sa yuta sa tibuok balay sa mga biktima ug nisuway siya sa pagtabang apan ulahi na ang tanan ug igo na lang siya sa pagdagan paingon sa barangay aron mangayog tabang.
Si Senior fire Officer 3 Wendell Villanueva, ang information officer sa Cebu City Fire Station, nibutyag nga lisod ang gisagubang sa mga rescue team sa pagpangita sa mga biktima tungod sa kadaghan sa lapok, dangog ang lugar, ug peligro sa ilang kaugalingon sa posibleng pagdahili sa yuta. Matod ni Villanueva nga ila lang gimanumano sa pagkawot sa yuta nga nitabon sa tibuok balay gamit ang ilang mga kahimanan.
Nagpadayon ang mga rescuer nga makuha ang lawas ni Kylle Andrey. / AYB