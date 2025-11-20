3 ka sakyanan ni Discaya nahalin og P38M sa subasta

Tulo sa pito ka mga luxury vehicle nga nabawi sa gobiyerno gikan sa magtiayon nga kontraktor nga sila Pacifico ug Sarah Discaya ang nabaligya sa usa ka publikong subasta kaniadtong Huwebes, Nobiyembre 20, 2025.
Atol sa subasta nga gipangulohan sa Bureau of Customs (BOC), ang tulo ka sakyanan nga nabaligya mao ang Mercedes-Benz G500 (2019) Brabus, ang Mercedes-Benz G63 AMG (2022), ug ang Lincoln Navigator (2022).
Ang Mercedes-Benz G500 (2019) Brabus nabaligya sa P15,500,000 gikan sa orihinal nga floor price nga P7,843,239.43, samtang ang Mercedes-Benz G63 AMG (2022) nabaligya sa P15,611,710 gikan sa orihinal nga bid price nga P14,104,768 ngadto sa Simplex Industrial.
Ang Lincoln Navigator (2022) nabaligya sa P7,100,000 gikan sa orihinal nga bid price nga P7,038,726.14 ngadto sa Lestrell Jewelries.
Ang ubang mga sakyanan nga gilakip sa subasta apan wala mapalit mao ang Toyota Tundra 2022 model, Toyota Sequoia 2023 model, Rolls-Royce Cullinan 2023 model, ug Bentley Bentayga 2022 model.
Niingon ang BOC kaniadto nga nagdahom kini nga makakolekta og kinatibuk-ang P103,865,125.97 gikan sa subasta.
Gipasalig ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga ang halin sa subasta i-remit ngadto sa national treasury. / TPM / SunStar Philippines