3 ka sunog nagsunod sa Sugbo

Gidudahang tinuyo ang sunog sa Balaga Drive, Barangay Labangon, Cebu City sa Miyerkules sa hapon, Disyembre 19, 2025.
Usa ka ginganlan og Randy ang gitumbok sa mga silingan nga niunay og sunog sa iyang balay hinungdan nga nikatap ang kalayo sa mga tapad.
Nabahin ang atensiyon sa mga tawo sa maong lugar diin gawas nga naukay sa pag-ulbo sa kalayo, nagkaguliyang sab sa dihang gidakop si Randy sa mga sakop sa Barangay Public Safety Officer (BPSO).
Nagubot ang mga residente kay ang ubang kalakin-an ang buot mokulata niini tungod sa iyang gihimo.
Sigon sa mga saksi sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu nga sa wala pa ang sunog, nadunggan nga si Randy ug iyang kapuyo nag-away niadtong tungora.
Mga sakop sa BPSO ni-turn over sa maong dinakpan ngadto sa duol nga police station alang sa imbestigasyon.
Sa inisyal nga ihap sa Bureau of Fire Protection (BFP), upat ka balay ang hingpit nga naugdaw samtang duha ang partially burned, ug atol ning pagsulat, padayon pa ang imbestigasyon sa hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
GUIZO, MANDAUE CITY
Itom ug baga nga aso ang nitumaw sa sayo sa buntag, Miyerkules, Disyembre 10, 2025, gikan sa usa ka storage area sa Barangay Guizo, Mandaue City.
Nahimong kulbahinam ang gihimong rescue operation sa usa ka babaye nga na-trap sa ikatulong andana sa building sa dihang iya unang gipang-itsa ang duha ka binuhing hayop sa mga tawo nga nag-atang sa ubos nga bahin.
Taliwala sa baga nga aso, nakamaneho pa ang maong stay-in nga empleyado nga maluwas iyang kaugalingon sa dihang nilayat sa balkonahe ug maayo na lang nakapangupot sa railings samtang giplastar ang aerial ladder nga maoy iyang gigamit sa pagkanaog.
Gituohan nga “electrical conflict” sa ground floor ang hinungdan sa maong sunog ug wa pa matino ang danyos.
Nadawat sa kabomberuhan ang alarma alas 7:10 sa buntag ug hingpit nga napawong ang kayo alas 8:22 sa buntag.
COGON PARDO
Moabot sa 323 ka mga indibidwal ang apektado sa sunog sa Sityo All Season 3, Barangay Cogon Pardo, Cebu City sa alas 6:00 pasado kagabhion niadtong Martes, Disyembre 9, 2025.
Ang maong sunog nga giisa sa third alarm tungod sa ka hagip-ot sa dalan nga niugdaw og 51 ka mga balay samtang 23 ang partially burned.
Sa gihimong assessment sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), moabot ngadto sa 87 ka pamilya ang kasamtangang gipahiluna sa gymnasium sa Barangay Cogon. Samtang sa imbestigasyon sa BFP, gikataho nga nagsugod ang kalayo sa panimalay nga gipanag-iya ni Anecito Pelones Jr.
Sagad sa mga balay sa maong dapit ginama sa light materials hinungdan nga dali nga nikatap sa mga kasilinganan.
Matpd sa mga residente, dunay kalit nga ni-spark sa ibabaw nga bahin sa balay ni Pelones ug wa magdugay nitumaw ang kalayo.
Gibanabana nga moabot sa kapin P3.7 milyunes ang danyos sa maong sunog. / ABC /JDG