3 ka suspek nga mipatay sa tigpatanto, nadakpan

Nadakpan na ang tulo ka mga suspek sa pagpanulis ug pagpusil-patay niadtong usa ka tigpatanto nga garbage collector.
Ang biktima nga si Michael Martus, biyudo, lumad nga taga Ronda apan kasamtangang nag-abang sa naasoy nga lugar napalgan nga wala nay kinabuhi ug dunay pinusilan sa ulo sa may dalan Sityo Greyrocks, Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga sa Septiyembre 2, 2025.
Samtang ang mga responsable kauban ra sa trabaho sa biktima nga sila si alyas Larry, 49, Jumar, 32, ug si alyas Sherwin, 20.
Matod ni Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Naga Police Station nga nasikop ang mga suspek sulod ra mismo sa resource recovery facility sa Barangay Pangdan, mga alas 11:30 sa buntag niadtong Miyerkules, Septiyembre 3, 2025.
Nagkanayon si Noserale nga pinaagi sa ilang follow-up operation, nailhan nila ang mga suspek pinaagi sa mga CCTV footage ug sa usa ka testigo kinsa nitumbok sa motorsiklo nga ilang gigamit hinungdan nga dali kining nasubay.
Nasayran sab nga ang motibo sa mga suspek mao ang pagpanulis sanglit gikataho nga moabot ngadto sa P100,000 ang kantidad sa mga nangawala nga kuwarta ug alahas sa biktima.
“Ang original design gyud is to rob the victim Michael. But because of ni-resist ang victim, makita man nato sa crime scene naputol ang necklace, at the same time naay commotion. And at the same time, wala man gud silay full faced helmet and wala pud silay mask nga makatago sa ilang identity and at that time 4:40 na almost, katrabaho pa sila ni Michael. So the victim is familiar with the suspects. So with that situation, the suspects mao nato gipusil nila to neutralize the victim for the purpose nga dili pud sila mailhan at the same time dili pud maka-file ang atoang victim,” matod ni Noserale.
Si alyas Sherwin nibutyag nga niadtong higayona, si Larry ang gitumbok nga mao ang “mastermind” nag-atang na sa lugar nga nahitaboan, samtang siya ug iyang uyoan nga si Jumar mao ang sakay sa motorsiklo padulong sa dapit.
Giingong si Larry ang nideklarar og tulis ngadto ni Michael apan tungod kay nisukol kini, iyang gipusil ang biktima. Dihang nahagba ang biktima, gipasa ni Larry ang armas ngadto kang Jumar dayon iyang gikuha ang bag nga gisudlan sa kuwarta ug alahas sa biktima. Apan kay nilihok pa ang biktima, gitiwasan kini ni Jumar hinungdan sa kamatayon ni Michael.
Sa habig sab ni Larry ug Jumar, hugot sila nga nihimakak sa pasangil batok kanila. Gikataho nga si Larry ug Jumar naungo sa online game nga scatter ug nasayran nga si Larry nasuko nga wala pautanga sa biktima. / JDG