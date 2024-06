3 ka suspek sa pagpatay nasikop sa Talisay police

Nadakpan ang tulo ka mga suspek sa pagpusil patay sa usa ka 28 anyos nga lalaki nga natulog gawas sa usa ka tindahan sa mga alas 11 sa gabii sa Miyerkules,Hunyo 26, 2024 sa Sityo Kawayanan, Brgy. Lagtang,Siyudad sa Talisay.

Ang biktima giila nga si Boy Abarquez Echavez, nagpuyo ra usab sa dapit.

Way hunong nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Siyudad sa Talisay ubos sa pagpangulo sa ilang hepe nga si P/ Lt. Col. Epream Paguyod batok sa mga suspek hinungdan nga sila nangasikop.

Ang suspek nga unang nadakpan nga giingong gunman giila nga alyas Aldwin, 22 , ulitawo, taga Kulo 2, Lower Maghaway, sa maong Syudad. Siya nasikop alas 6:30 sa gabii sa Biyernes, Hunyo 28, 2024.

Nakuha gikan kaniya ang usa ka 9mm Luger KG9 submachine pistol nga may duha ka mga magazine nga may walo ka mga bala ug usa ka .45 kalibre nga pistola nga may usa ka magazine nga loaded sa pito ka mga bala, ug .38 kalibre nga revolver nga may usa ka bala.

Nakuhaan usab siya og usa ka putos sa gituohang shabu.

Samtang ang laing mga nadakpan mao sila si John Michael, 29, ulitawo, taga Kawayanan, Lagtang, ug si Jerome Genon, 39, taga Purok Mangga 1, Maghaway.

Si John Michael nasakmitan og usa ka putos sa gituohang shabu samtang si Jerome nakuhan usab og usa ka putos sa gituohang shabu.

Ang kapulisan nagpadayon pa sa ilang hot pursuit operations aron madakpan ang ubang mga kauban. / DVG