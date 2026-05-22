3 ka suspek sa pagpatay, tiklo

Sulod lang sa 24 oras, nadakpan sa mga sakop sa Sawang Calero Police Station 6 ang tulo ka suspek sa pagpatay sa usa ka wala pa mailhing babaye sa Sityo Miñulida, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Ang krimen nahitabo niadtong Huwebes sa alas 5:40 sa hapon, Mayo 21, 2026.
Pinaagi sa hot pursuit operation uban sa Tactical Motorcycle Riding Unit (TMRU), nasikop ang mga suspek sa Sityo Kawayan, Barangay Sambag 2, alas 8:50 sa buntag, Biyernes, Mayo 22.
Giila ang usa sa mga nadakpan nga mao ang lookout nga si alyas Tinoy, 18 anyos, samtang ang laing duha ka kauban, lakip na ang gunman, pulos mga menor de edad nga nag-edad og 16 anyos.
Narekober gikan kanila ang kalibre .45 nga pistola nga adunay duha ka bala ug ang selpon sa biktima.
Si Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nibutyag nga may kalambigitan sa ilegal nga drugas ang maong krimen.
Matod niya, gituohang usa ka drug personality ang biktima nga daling gidala sa Cebu City Medical Center apan gideklara nga dead on arrival.
“Mao nay usa sa atong gitan-aw nga motibo nga drug related siya. Ikaduha, sa mga previous days grabe ang atong anti-illegal drug operation. Mao gyud ni ang atong nasuwayan kon grabe gani ang atong dakop sa atong illegal drug operation, duna gyuy mamatay,” dugang ni Ylanan.
Nakit-an sab sa CCTV camera ang gihimo sa 16-anyos nga gunman.
Sa dihang natumba na ang biktima, iya pa kining giduol aron tiwasan unta, apan tungod kay wala na mobuto ang armas, gihapak na lang niya sa pul-an sa pistola ang agtang sa biktima.
“Kining gunman nato, alumni na ni sa Operation Second Chance twice, naa na ni kaso,” matod ni Ylanan.
Atol sa imbestigasyon nga gidumala ni Police Captain Noah Labra Añana, ang hepe sa Sawang Calero Police Station ug iyang deputy nga si Police Lieutenant Fredilson Codilla, niangkon si alyas Tinoy nga gisugo sila sa usa ka alyas Manoy nga likidahon ang biktima tungod kay aduna kini utang nga 100 gramos nga shabu nga mokantidad og P680,000.
Gipasaligan matod pa sila ni alyas Manoy nga bayran og P5,000 cash ug tulo ka bulto sa shabu kon mahuman ang misyon.
Si alyas Manoy pa mismo ang nitawag kang Tinoy sa pagpahibalo nga naa na sa hagdanan ang biktima.
Matod ni Ylanan, nailhan na sa CCPO kon kinsa si alyas Manoy ug ipaubos kini sa lawom nga imbestigasyon tungod sa pagtuo nga lapad ang koneksyon niini sa ilegal nga drugas.
Ipaubos sab sa ballistic examination ang nakuha nga armas, samtang ang cellphone sa biktima ipasusi sa PNP Forensic Unit aron mahibaw-an kon si kinsa ang mga katransaksyon niini.
Gituohan nga gikuha sa mga suspek ang cellphone aron unta mawala ang ebidensya ug dili matultolan ang mastermind.
Giandam na karon sa kapulisan ang kasong murder batok sa mga suspek, samtang nakig-alayon na sab sila sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) tungod sa kalambigitan sa duha ka menor de edad. /