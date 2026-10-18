3 ka suspek sa pagpusil-patay sa barbero sa Tisa, nadakpan

Tulo ka mga lalaki nga gitudlo nga maoy responsable sa pagpamusil sa Barangay Tisa sa miaging semana ang nadakpan sa manhunt operation sa Labangon Police Station 10 sa kaadlawon sa Dominggo, Oktubre 18, 2026 sa Aznar Street, Barangay Pardo, dakbayan sa Sugbo.
Kini subay sa mando ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga sulbaron sa labing dali nga panahon ang nahitabong shooting incident sa Sityo Mutra, Barangay Tisa, alas 7 sa gabii, Biyernes, Oktubre 16.
Ang biktima mao si John Paul Dayupay, 25, barbero, nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon.
Dali nga nihimo sa ilang imbestigasyon ang Labangon Police Station ug gipangsubay ang mga kuha sa CCTV ug nailhan nila ang usa sa tulo ka mga suspetsado.
Nasayran nila kung asa nagtago ang mga suspetsado nga maoy hinungdan nga ang Labangon Police Station, uban sa City Intelligence Unit (CDIU), Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU), Special Weapons and Tactics (SWAT), City Drug Enforcement Unit (CDEU) ug Inayawan Police Station mirombo sa dapit sa nahimutangan sa mga suspetsado nga miresulta sa ilang pagkasikop.
Nakuha sa mga polis ang usa ka Yamaha FZ motorcycle, usa ka kalibre .45 nga pistola nga dunay upat ka mga bala, usa ka improvised shotgun nga loaded og usa ka bala, usa ka full face helmet, usa ka violet ug orange hooded sweatshirt ug usa ka itom nga jacket.
Ang mga suspetsado kasamtangang gikustodiya sa Labangon Police Station, gipaubos na sa imbestigasyon ug case buildup alang sa pagpasaka og kaso sa salaod nga ilang nahimo. / AYB