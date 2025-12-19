3 ka Talisaynon nga atleta misidlak sa SEA Games

Nakahatag og garbo sa Dakbayan sa Talisay ang tulo ka Talisaynong atleta nga nakasakmit og tulo ka bulawang medalya atol sa nagpadayong 33rd Southeast Asian (SEA) Games didto sa nasod sa Thailand.
Nilabni sila si Raven Faith Alcoseba, Mathew Justine Hermosa, ug Kim Andrew Remolino og medalya sa triathlon ug aquathlon competition sa SEA Games.
Si Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas, nipadayag sa iyang kalipay sa mga atleta gumikan sa ilang makasaysanong kalampusan.
Sumala pa niini nga ang maong kalampusan nagpamatuod nga ipadayon og palambuon pa sa pagmaayo ang mga programa alang sa paugnat sa kusog.
Kay dinhi sa pagpalambo sa programa makaumol sila og mga de kalidad nga atleta gikan sa Dakbayan sa Talisay.
Samtang si Vice Mayor Richard Francis “Choy” Aznar, nakadayeg kaayo sa mga kabataang atleta gumikan sa gipakitang abilidad sa paugnat sa kusog. Matod ni Aznar, mopalabang sila og usa ka resolusyon aron ipaabot ang pagpasidungog sa tulo ka Talisaynong atleta.
Aduna sab unya kini pinansyal nga insentibo nga madawat sa ilang pag-abot dinhi sa nasod. / GPL