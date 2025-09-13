3 ka tawo sikop sa Balamban police gumikan sa swertres

Tulo ka tawo - usa ka lola, inahan, ug amahan ang gidakop sa kapulisan sa Balamban atol sa operasyon batok sa illegal gambling.
Ang inahan, usa ka 44 anyos nga biyuda, nadakpan alas 5:40 sa hapon niadtong Huwebes, Septiyembre 4, 2025, sa Lower Segra, Barangay Buanoy.
Matod sa mga operatiba sa Balamban Police Station, nag-usher sa illegal swertres number game ang dinakpan.
Nakuhaan siya og gambling paraphernalia ug pusta sa ilegal nga sugal.
Gipusasan usab ang 73 anyos nga lola alas 7:20 sa gabii sa samang adlaw sa Barangay Buanoy.
Narekober gikan kaniya ang mga gambling paraphernalia, lakip na ang P100 nga kita sa sugal.
Nangatarungan kini nga napugos lang sa pag-usher og illegal numbers tungod sa kawad-on, ug ang iyang kinitaan gigamit sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya.
Sa laing operasyon, gidakop usab ang usa ka 56 anyos nga amahan alas 4:20 sa hapon sa samang adlaw sa Barangay Sta. Cruz-Sto. Niño nga naaktuhan nga nag-isyu og illegal swertres number game hinungdan nga siya gipusasan.
Ang tanang nadakpan gipasakaan na og kasong kalapasan sa RA 9287, o ang illegal gambling law. / GPL