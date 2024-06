3 ka tig-isyo sa illegal nga Swertes, sikop

Tulo ka illegal Swertres usher ang nadakpan sa Medellin Police Station atol sa gihi­ngusgan nga kampanya batok sa illegal numbers game sa ilang hurisdiksyon sa Barangay Kawit, Sabado sa alas 8 sa gabii, Hunyo 8, 2024.

Ang mga nadakpan mao silang alyas Angi, 23; alyas Morena, 76; ug alyas Elma, 60, pulos mga molupyo sa naasoy nga barangay.

Nakuha gikan kanila ang mga gamit sa pagpapusta sa illegal numbers game sama sa ballpen, ug stub nga dunay nakasuwat nga number combinations.

Ang tulo nag-atubang na kinig kasong paglapas sa Republic Act 9287 o An Act Increasing the Penalties for Illegal Numbers Games sa korte sa dakbayan sa Bogo. / AYB