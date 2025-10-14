3 ka tinun-an ‘gimolestiya’ sa 2 ka bayot

Nabalhog sa Mabolo Police Station 4 ang duha ka bayot nga gipasanginlan nga nimolestiya sa tulo ka mga batan-ong lalaki sulod sa boarding house sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, ala 1:00 sa kaadlawon, Lunes, Oktubre 13, 2025.
Ang mga suspek nga nagtingkagol sa prisohan giila sa alyas nga Assunta, 24, ug Ryza, 21, sakop sa LGBTQIA+ ug nag -abang og kuwarto sa maong lugar.
Ang mga biktima nga nireklamo sa kapulisan mao sila si alyas John, 19, taga Carlock street, alyas George, 16, taga Barangay Kasambagan, ug alyas Ken, 18, taga Kinasang-an Pardo, Dakbayan sa Sugbo nga pulos mga estudyante. Sa imbestigasyon sa kapulisan, hubog nga natulog ang mga biktima sa usa ka boarding house ug kalit lang nga nikamang ang duha ka suspek ug pulos sila gipangmolestiya.
Ang nagpangedaron og 16 ang gipulipulihan sa paghilabot ang kinatawo sa duha ka bayot nga suspek ug gisunod ang duha nga nahinanok sa pagkatulog.
Wala pa matagbaw ang duha ka bayot, ang ila na sab nga kinatawo ang gipasud sa baba sa nangatulog nga mga biktima.
Pagka alas 7:00 sa buntag, gireklamo sa mga biktima ngadto sa Mabolo Police Station ang mga suspek ug dali sab nga nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation.
Giangkon sa duha ka suspek nga nahilabtan ang mga batan-on apan gihimakak nila nga ila ning gilugos.
Matod ni alyas Asunta nga pulos sila mga volunteer sa pag- repack sa relief goods sa warehouse sa Cebu Provincial Capitol alang sa mga biktima sa linog sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo.
Niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 12, 2025, nagkasabot sila nga mga volunteer nga mag-inom human sila namutos sa relief goods ug naabtan sila og kaadlawon.
Sa ilang pagpamauli, nakadesisyon ang tulo nga didto na lang matulog sa boarding house sa ilang amega nga mao sab ang boarding house sa mga suspek.
Apan pag-abot sa sulod, usa sa mga biktima ang nagpunay og suka maong ilang giatiman.
Pangangkon sa mga suspek nga si alyas Ken nagsige og pahikap sa iyang kinatawo hangtod nga ila gyud nga nahilabtan.
“Tungod kay nakainom sad mi unya sa amo sad gender, di man siya moadto sa sulod gusto man siya sa gawas ra mao to nahilabtan gyud namo,” matod ni alyas Asunta.
Nisuway sila og estorya sa mga biktima apan nagdumili na kini kay nakahukom na nga mopasaka og kaso.
“Ganahan daw sila og justice, ang akong pangutana nganong ganahan man sila og justice nga gusto man nila,” dugang ni Ryza.
Giandam na sa Mabolo Police Station ang kasong kalapasan sa Republic Act 8353 o anti-rape law. / AYB