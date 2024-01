3 ka traffic enforcers positibo sa drugas

Tulo ka traffic enforcers sa Lapu-Lapu City Traffic Management System (CTMS) nagpositibo sa paggamit og methamphetamine hydrochloride o mas naila nga shabu atol sa random drug test niadtong Enero 22.

Ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (CLOSAP) gipangulohan sa executive director nga si Garry Lao nipahigayon og surprise drug test niadtong Lunes.

Ang random drug testing gihimo subay sa Executive Order no. 35 niadtong 2019 nga giisyu ni Mayor Junard Chan, nga nagmando sa higpit nga pagpatuman sa drug-free workplace policy sa tanang mga departamento ug buhatan sa Kagamhanan sa Dakbayan.

“Sa mga nag-positive, standard procedure naman na nato nga... once mag positive sa illegal drugs ang mahitabo terminated sila sa ilang service and they will undergo rehabi­litation.

“If ever na after six months sa rehabilitation based on the recommendation sa CLOSAP ug magbag-o sila they will be given the chance to be re hired again,” pamahayag ni Mayor Chan.

Niadtong 2022, adunay unom ka mga personnel sa CTMS ang niguwa nga positibo sa drugas.

Sa tuig 2020 adunay upat ka traffic enforcers nga gitaktak sab kay tiggamitan og drugas.