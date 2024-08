3 ka tulisan gikiha na

Gipasakaan na og kasong Robbery in Band sa Special Investigation Task Group sa Cebu City Police Office sa piskalya sa Siyudad sa Sugbo, Miyerkules, Agusto 21, 2024 ang tulo sa walo ka mga suspek sa pagtulis sa duha ka jewelry store nga nahimutang sa dalan Calderon, Barangay Ermita sa Siyudad sa Sugbo, niadtong Agusto 8, 2024.

Ang tulo nga gikiha mao silang Marcial Pacol Ponesto, alyas Jager, 31, residente sa Sector 6, Barangay Pagsabungan syudad sa Mandaue, Alyas Gab, taga Barangay Poblacion sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang usa ka Police Non Commission Officer nga nadestino sa Luzon apan kasamtangan nga nag-abang og balay sa Purok Rose, Sitio Kalit, Barangay San Antonio-Jubay lungsod sa Liloan probinsya sa Sugbo apan lumad nga taga Metro Manila.

Ang maong police maoy nanag-iya sa getaway vehicle nga gisakyan sa mga suspek sa pag sibat niini nga mao ang Mitsubishi Adventure color gray nga na-recover sa kapulisan didto sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, Mandaue City pagka alas 8 sa gabii, Agusto 13, 2024.

Matod ni Police Colonel Antonietto Cañete ang kasamtangan nga hepe sa Cebu City Police Office nga bisan nailhan na ang tanang responsabli sa krimen apan tulo lang una ang ilang ikiha samtang nagpaabot sa resulta sa eksaminasyon sa digital evidence sama sa CCTV camera nga gi susi na sa Regional Anti-Cybercrime Unit kun RACU 7.

“Momentarily we filed 3, kasi all others already been identified pero it is dependent upon the result of the CCTV from the RACU-7 after examining it," matod ni Police Colonel Antonietto Cañete.

Wala lang una nila iapil sa pagpasaka sa kaso si Michael Obaob Puno alyas Mik-Mik, 42, drayber sa habalhabal, taga Upper Torralba sa Barangay Apas nga giila nga lookout sa krimen sanglit wala pa mopagawas sa resulta ang RACU 7 sa gisusi nga mga CCTV camera.

Si alyas Mik-Mik nakuhaan og ilegal nga drugas ug armas human ni gi-alarma nga armado sa mga sakop sa Mabolo police station niadtong Agusto 16, 2024 sa ala 1 sa kaadlawon.

Sa tulo nga gipasakaan sa kaso, usa lang niini ang nadakpan nga mao si Ponesto nga maoy nagmaneho sa getaway vehicle nga mao ang Mitsubishi Adventure samtang si alyas Gab ang padayon pa nga gipangita sa SITG diin siya ang nagtago sa armas.

Dunay usa nga nadakpan nga maoy nagsilbing lookout nga wala lang una nila iapil sa pagpasaka sa kaso nga mao si Michael Obaob Puno alyas Mik-Mik, 42, drayber sa habalhabal samtang nagpaabot sa resulta sa digital examination.

Gawas sa kasong kriminal nga gipasaka sa kapulisan sa usa ka police nga nadestino sa Luzon, nag atubang usab kinig kasong administratiba subay sa iyang kalambigitan sa maong krimen.

Nasuta sa pakisusi nga naka-leave ang maong police sa iyang trabaho atol sa pagtulis sa duha ka Jewelry Store ug nahibaw-an nga naa siya sa Sugbo sa maong mga panahon.

Atol sa pagpasaka sa kaso, personal nga miadto sa Cebu City Prosecutors office si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia aron mosaksi ug motan-aw sa dokumento nga giduso sa SITG.

Gidayeg ni Garcia ang mga polis sa dakbayan sa Sugbo nga sulod lang sa kapin usa ka semana ila nang napasakaan og kaso ang mga suspek. /AYB