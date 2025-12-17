3 ka tulisan mitulis sa 19 anyos nga lalaki, sikop

Malampusong nasikop sa kapulisan ang tulo ka batan-ong lalaki nga nang-atake ug nanulis samtang nagsakay og e-bike niadtong kaadlawon sa Disyembre 15, sa N. Bacalso Avenue, Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga suspek giila nga sila si alyas Rico, 19, taga Alaska, Brgy. Mambaling; alyas Wally, 22, taga Brgy. Sawang Calero; ug alyas Joseph, 21, taga Sanciangko St., Brgy. Kamagayan.
Base sa imbestigasyon, usa ka 19-anyos nga ulitawo ang nahimong biktima sa grupo mga alas 3:30 sa kaadlawon. Gitionan og hinagiban sa liog ang biktima ug gipugos pagkuha ang iyang cellphone nga nagkantidad og P12,000.
Dali nga naka-report ang usa ka nakasaksi sa dapit ngadto sa kapulisan, hinungdan nga napahigayon dayon ang follow-up operation nga miresulta sa pagkasikop sa mga suspek pagka-alas 4:00 sa kaadlawon.
Nakuha gikan sa tulo ang cellphone sa biktima; ang hinagiban nga gigamit sa pagpanulis; ug ang duha ka e-bike nga maoy gigamit sa mga suspek sa ilang operasyon ug nagsilbi unta nilang getaway vehicle.
Ang mga suspek temporaryong nagtingkagol sa selda sa Mambaling Police Station ug gipasakaan na og tukmang kaso. / JDG