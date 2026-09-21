3 ka upland barangay nasudlan og ASF, 14 ka baboy patay; laing 52 naapektuhan

Nangamatay ang 14 ka baboy samtang 52 pa ang naapektuhan sa African Swine Fever (ASF) sa tulo ka upland barangay sa Cebu City hinungdan nga gipalapdan sa City Government ang animal movement restrictions.
Giandam sab ang pag-cull o pagpatay sa mga baboy sulod sa 500 metros nga radius gikan sa mga lugar nga nakompirmang adunay kaso.
Ang mga barangay nga naapektuhan mao ang Toong, Buhisan ug Pamutan, sumala ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival.
Matod ni Siasar, gipalapdan sa City Government ang inter-barangay border control measures sa tulo ka lugar human nakit-an ang positibong kaso sa ASF.
Tumong sa restriksyon nga mapugngan ang pagbalhin-balhin sa mga hayop nga posibleng natakdan, gikan o padulong sa mga apektadong lugar.
Gi-deploy sab ang mga personnel sa Philippine National Police (PNP) sa mga utlanan aron motabang sa pagpatuman sa restriksyon.
Makig-coordinate ang City Government sa Cebu City Police Office, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, barangay disaster responders ug Department of Public Works sa pagpatuman sa mga lakang batok sa pagkaylap sa sakit.
Matod ni Siasar, nakig-coordinate na sab ang siyudad alang sa mga equipment nga gamiton sa hustong paglabay ug pag-dispose sa mga baboy nga nangamatay.
Gisubay pa ang gigikanan sa impeksiyon. / CAV