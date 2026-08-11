3 ka ushers sa Swertres dakpan sa managlahing dapit

Tulo ka mga usher sa illegal number game nga Swertres ang nasikop sa managlahing anti-illegal gambling operation sa kapulisan sa Cebu niadtong Lunes, Agusto 10, 2026.
Ang maong ushers nasikop sa Dalaguete, Consolacion, ug Liloan samtang nakaikyas ang giingong coordinator sa operasyon sa Dalaguete.
Narekober sa kapulisan ang nagkalainlaing gambling paraphernalia, stub sheets nga adunay mga number combinations, ballpen, pusta ug marked money atol sa mga operasyon.
Ang mga nasikop gikustodiya na sa kapulisan ug giandam ang tukmang kaso tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 9287 o Illegal Numbers Games Act. / GPL