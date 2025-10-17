3 ka ‘wanted’ nga Koreano nadakpan sa Pardo

Tulo ka Korean nationals nga dunay mga Interpol Red Notice sa kasong Large Scale Fraud ang nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detention Group-Mandaue City Field Unit sa Pardo Hills, Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo alas 5:25 sa hapon, Huwebes, Octobre 16, 2025.
Ang mga dinakpan mao silang Kim HJoohyun,43, Jung Won Ki, 44, ug Ha Yousung 44 nga pulos Korean National nga kasamtangan nga nagpuyo sa Pardo Hills.
Ang mga sakop sa CIDG-Mandaue City Field Unit, Investigation Section uban sa Bureau of Immigration-Fugitive Service Unit ug Navy Intelligence Service Group-Central nilusad sa manhunt operation aron i -serve ang Interpol Red Notice.
Unang nakadawat og intelligence report ang CIDG 7, BI-Fugitive Service Unit ug ang Naval Intelligence and Security Group labot sa presensya sa tulo ka Koreano nga pinangita sa ilang nasod.
Gipaubos dayon sa surveillance ang tulo ka akusado ug gi sunod-sunod kung asa ang ilang gipuy-an hangtod nga natultolan nga maoy hinungdan sa ilang pagkasikop.
Sa impormasyon sa CIDG, gikan sa Septiyembre 2, 2022 hangtod Pebrero 23, 2024 nagkunsabo paghimo-himo og dokumento sa usa ka loan ang mga dinakpan alang sa pagpalit og sakyanan apan nasuta nga dili kini operational o dunay depekto ang maong sakyanan.
Gipeke usab sa tulo ang vehicle performance reports pinaagi sa paghulip sa license plate sa depektuso nga sakyanan ngadto sa maayo aron ipakita nga nakapalit gyud sila og brand new.
Tungod sa mga peke nga dokumento malampuson nga naka car loan sa 10 ka installment companies sulod sa 166 ka managlahi nga higayon nga mobalor ang tanan sa W5.9 Billion KRW.
Atol sa pagdakop giubanan ang CIDG og usa ka personnel sa Korean National Police aron maoy mohubad sa ininglis nga pinulongan ngadto sa Korean.
Kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG Regional Field Unit 7 ang tulo ug gipaabot ang pag- deport kanila balik sa ilang nasod. / AYB